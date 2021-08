Support us at Patreon Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 22.08.2021 - 10:30 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Buchvorstellung: The Sierra Adventure (Virtuelle Welten)



Die Firma Sierra hat bei Retro-Adventure-Fans einen guten Ruf und hat viele Spiele-Klassiker veröffentlicht - darunter die Serien "King's Quest", "Space Quest" und "Leisure Suit Larry". Aber wie ist die Firma entstanden und wie erging es den Angestellten bei der Spiele-Entwicklung?

Das und mehr schreibt Shawn Mills in seinem Buch "The Sierra Adventure", das wir Euch dieses Mal vorstellen. Außerdem sprechen wir über einige der Sierra-Spiele und zeigen Euch einige der Cover-Artworks.



https://www.youtube.com/watch?v=0rkSG36Fkl8





Wir haben nichts! - Historyline #235 (RetroPlay/Amiga)



Hagens Fehleinschätzung in der Schlacht bringt ihn in Historyline tatsächlich etwas in Bedrängnis. Die Einheiten stehen falsch und schrumpfen sich gesund, während Dennis mit seinem Klemmbaustein-Panzer-Projekt nach vorne preschen kann. Es mangelt auf dem Feld an Ressourcen - Zeit für eine Abkühlung: Hagen wechselt zum Stahlhelm. Eigentlich nicht lustig. Aber irgendwie schon...



https://www.youtube.com/watch?v=1OTgCkF7uvs





Kampf um die Fabrik - Historyline #236 (RetroPlay/Amiga)



Unsere Elite-Einheit ist futsch, und weil Hagen sich nicht an die Abmachungen hält, muss er nachher in den Keller. Licht gibt's dann nur noch über eine Schießscharte. Er hat's ja so gewollt... Strategischer Rückzug wird abgeblasen - besser wird's nicht! Wo bleibt die Artillerie? Und wann ist Hagen wieder auf Betriebstemperatur abgekühlt? In Historyline wird's heiß...



https://www.youtube.com/watch?v=7lrPWu8u32M





Starray: Defender mit Präzisionssteuerung (RetroPlay/Amiga)



Dennis gräbt gaaaanz tief in der Kiste und holt eines seiner ersten Amiga-Spiele hervor: Starray, ein Defender-ähnliches Arcadespielchen, das sich selbstbewusst mit "Masterworks for the Millennium" bewirbt. In dem Spiel führt man ein wendiges und mit Waffen beladenes Raumschiff mit der Maus (!) horitzontal durch farbenfrohe Level mit Parallax-Scrolling und muss dabei die Gebäude auf dem Boden beschützen. Jetzt ist Hektik angesagt, und immer schön auf die Schilde achten!



https://www.youtube.com/watch?v=O24gF7PcmTE





08/1981: Wofür braucht man Digitaltechnik? (Back in Time)



Ist Digitaltechnik nur ein Mittel von Großkonzernen, um ihren Gewinn auf Kosten kleiner Firmen zu maximieren? Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn es nach der Berichterstattung im August 1981 geht.

Außerdem: Wir schauen uns das Vorgängersystem des ersten IBM-PCs an.



