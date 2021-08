Amiga Future Nachrichten Portal

P96 3.1.1 wurde veröffentlicht Published 20.08.2021 - 09:39 by osz



Wie Individual Computers im News-Bereich ihrer Website berichtet, steht seit dem 13. August Version 3.1.1 von P96 allen Bestandskunden zum Download bereit. Die aktuelle Version wurde um einige Fehler der Vorversion bereinigt.



Dabei handelt es sich unteranderem um ein Problem, bei dem der Mauszeiger unter bestimmten Umständen verschwand. Auch wurde die Speicherverwaltung der Speicherkarte dahingehend optimiert, die Nutzung des Blitters zu maximieren und bei ausreichend verfügbarem Speicher die Geschwindigkeit spürbar zu erhöhen. Außerdem werden nun nicht verfügbare Modes in P96Mode ausgegraut dargestellt. Bei neuen Einstellungen befüllt P96Mode nun standardmäßig die verfügbaren Modes mit VESA-Default-Werten.



