Deniser: Denise-Ersatz auf FPGA-Basis Published 20.08.2021 - 09:22 by osz



Martin Åberg aus Schweden entwickelt gerade einen Ersatz für den Denise DIP-Chip. Das auf den Namen Deniser getaufte Projekt basiert auf FPGA. Bei Denise handelt es sich um einen der Custom-Chips im Amiga. Der Chip ist für zahlreiche grafikbezogene Aufgaben zuständig und arbeitet mit den Custom-Chips Agnus und auch Paula zusammen.



Der aktuelle Status des Projektes sieht wie folgt aus: Bekannt ist, dass der Ersatz-Chip mit OCS-Features im Extra Half Brite Modus im Amiga 500 funktioniert. Bekannt ist auch, dass bislang der PAL-Modus mit einem ECS-Agnus unterstützt wird, nicht aber der NTSC-Modus. Auch werden einige Sprites außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs angezeigt. Was theoretisch funktionieren könnte, aber scheinbar noch nicht getestet wurde, ist der Einsatz im Amiga 1000, 2000 oder 3000, ebenso wie die Zusammenarbeit mit einem OCS-Agnus. Dies gilt auch für den HAM-Modus, die Kollisionserkennung sowie den Einsatz zusammen mit Genlocks.



Genauere Informationen und alle nötigen Dateien können dem GitHub-Repository entnommen werden: https://github.com/endofexclusive/deniser

