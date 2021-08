Amiga Future Nachrichten Portal

Jackal (NES) Portierung für den Amiga in Arbeit Published 18.08.2021 - 08:12 by osz



Neeso Games arbeitet nicht nur an dem Titel Super Delivery Boy, es wurde bekannt, dass man aktuell auch den Titel Jackal vom NES im Rahmen des #AmiGameJam 2021 (auch als Festive Amiga Game-Making Competition bekannt) auf den Amiga portieren möchte. Bei dem Klassiker handelt es sich um ein Shoot-'em-up Spiel aus dem Jahre 1988 (auf NES) von Konami. Auf Arcade-Maschinen erschien der Ballerspaß bereits 1986 unter dem Namen Top Gunner.



Das Ziel des Spiels ist einfach: Man manövriert einen Jeep auf feindliches Gebiet, um Gefangene zu befreien. Natürlich ist man bis an die Zähne bewaffnet und muss sich wie so oft in solchen Spielen üblich, den Weg freischießen.



Noch ist ein Download nicht verfügbar, wie man aber lesen kann, soll dieser in einigen Wochen folgen. Das Spiel soll zukünftig auf Amigas mit OCS-/ECS-Chipsatz laufen, Näheres zu den genaueren Systemvoraussetzungen ist allerdings noch nicht bekannt.



