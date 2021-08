Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Wayfarer 2.4: MorphOS-Webbrowser aktualisiert Published 18.08.2021 - 07:55 by osz



Der MorphOS-Webbrowser Wayfarer wurde kürzlich auf Version 2.4 aktualisiert. Zu den Neuerungen zählen unteranderem die Möglichkeit Downloads von nun an auch über "Speichern unter" gezielt abzuspeichern, die Implementierung einer WebAudio-Unterstützung und ein verbesserter Umgang mit SSL-Zertifikaten. Daneben wurden auch dieses Mal einige Fehlerkorrekturen durchgeführt.



Eine vollständige Liste der Änderungen kann auf der offiziellen Website in der History eingesehen werden und dort findet sich natürlich auch der entsprechende Download-Link für Wayfarer: Wayfarer 2.4: MorphOS-Webbrowser aktualisiertDer MorphOS-Webbrowser Wayfarer wurde kürzlich auf Version 2.4 aktualisiert. Zu den Neuerungen zählen unteranderem die Möglichkeit Downloads von nun an auch über "Speichern unter" gezielt abzuspeichern, die Implementierung einer WebAudio-Unterstützung und ein verbesserter Umgang mit SSL-Zertifikaten. Daneben wurden auch dieses Mal einige Fehlerkorrekturen durchgeführt.Eine vollständige Liste der Änderungen kann auf der offiziellen Website in der History eingesehen werden und dort findet sich natürlich auch der entsprechende Download-Link für Wayfarer: https://wayfarer.icu/history

Back to previous page