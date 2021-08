Amiga Future Nachrichten Portal

SnoopDOS 3.11 wurde veröffentlicht Published 16.08.2021 - 09:27 by osz



Im August diesen Jahres wurde Version 3.10 von SnoopDOS veröffentlicht. Die Änderung in diesem Update war nicht sonderlich groß, sie sollte lediglich verhindern, das ein überflüssiges Zeichen auf dem Bildschirm ausgegeben wurde. In dieser Version hat sich jedoch ein weiterer Fehler eingeschlichen, der verhindert, dass SnoopDOS von der Workbench ausgeführt werden kann. Nun hat Thomas Richter Version 3.11 von SnoopDOS herausgegeben, in der dieses Problem behoben wird.



Der Download dieser Version kann aus dem Aminet bezogen werden: News Source: ppa.pl

News Source URL: https://www.ppa.pl/aktualnosci/snoopdos-3-11.html

