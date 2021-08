Amiga Future Nachrichten Portal

IBrowse Version 2.5.5 ist da Published 16.08.2021 - 08:03 by osz



Ein Update für IBrowse auf Version 2.5.5 (25.99) kann aktuell von der Website heruntergeladen oder unter AmigaOS 4 via AmiUpdate bezogen werden. Der einen Bug behebt, welcher unter Version 2.5.4 zum Absturz des Browsers führen kann. Außerdem wurden einige kleinere Performanceverbesserungen vorgenommen. Neben einem Update der Sprachkataloge für Dänisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Spanisch und Schwedisch gibt es nun auch die Option Third-Party Cookies zu blockieren.



https://www.ibrowse-dev.net/news.php?id=1628931465

