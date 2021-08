Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

vAmiga 1.0.2 wurde veröffentlicht Published 16.08.2021 - 07:49 by osz



Es ist nur ein kleines Update und es wurde, zumindest während diese Zeilen hier noch geschrieben werden, nicht auf der offiziellen vAmiga-Website (



Den Download der aktuellen Version könnt ihr im GitHub-Repository des Projektes vornehmen: vAmiga 1.0.2 wurde veröffentlichtEs ist nur ein kleines Update und es wurde, zumindest während diese Zeilen hier noch geschrieben werden, nicht auf der offiziellen vAmiga-Website ( https://dirkwhoffmann.github.io/vAmiga/ ) in den News erwähnt, dort ist nämlich der letzte Eintrag für vAmiga 1.0.1 zu sehen und auch der Download verweist auf diese Version, aber auf GitHub gibt es seit Anfang Juli Version ein Update des Amiga-Emulators für MacOS-Systeme. Version 1.0.2 bringt laut Release-Notes einen Bugfix mit, der ein mit DMS-Dateien entstehendes Problem beheben soll.Den Download der aktuellen Version könnt ihr im GitHub-Repository des Projektes vornehmen: https://github.com/dirkwhoffmann/vAmiga ... tag/v1.0.2

Back to previous page