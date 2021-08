Amiga Future Nachrichten Portal

DevPack auf Version 1.11 aktualisiert Published 16.08.2021 - 07:42 by osz



Das von den Machern von AmiKit bereitgestellte Entwickler-Paket DevKit wurde auf Version 1.11 aktualisiert. In dieser Version wurden RedPill auf Version 0.8.13, vasm auf Version 1.8l und vlink auf Version 0.16h aktualisiert. Es gibt auch einen neuen Zugang, wenn auch nicht direkt als Paket, aber das AmigaOS 3.2 Native Developer Kit wurde in der aktuellen Version 3.2 Release 3 verlinkt. Zuletzt wurde AmiPython 2.3.3 wieder aus dem Paket entfernt, da die Software anscheinend ohne vorherige Absprache mit dem Autor in das Paket integriert wurde und dieser damit nicht einverstanden war.



Den Download des aktuellen DevPack könnt ihr von der AmiKit-Seite als LZX-Archiv oder HDF-Datei vornehmen: https://www.amikit.amiga.sk/devpack

