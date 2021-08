Amiga Future Nachrichten Portal

a1k-Forum ab sofort wieder mit IBrowse nutzbar Published 19.08.2021 - 12:30 by o.eschi



Wenn man mit IBrowse die



Minimale Anforderungen:

*Grafikkarte mit 800x600 Auflösung

*IBrowse 2.5.4 (oder neuer)

*AmiSSL 4.9 (oder neuer)



Alles darunter kann funktionieren, wird aber zu suboptimaler Darstellung führen.



