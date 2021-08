Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 15.08.2021 - 11:15 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Amiga-Turbokarten, Grafik und Sound aus der C64-Floppy und die Kurzmeldungen (Retro Rückblick #03)



THEMEN

► Neue Amiga-Turbokarten von Apollo: Der schnellste 68k-Prozessor und Super-AGA im FPGA - bald kurzfristig lieferbar?

► Grafik und Sound aus der C64-Floppy: Aus dem C64 wurde in fast 40 Jahren viel rausgeholt - jetzt ist das Diskettenlaufwerk dran.

► Die Kurzmeldungen: Flipper-Museum muss schließen, PETSCII-Tastatur angekündigt, Dial-a-SID und Mario-Gummibärchen. Außerdem: Neues von der Scorpion Engine



https://www.youtube.com/watch?v=cocLjCHg7ho





Bröckelnde Brücken - Historyline #233 (RetroPlay/Amiga)



Mission 19 - in großen Schritten laufen wir auf das Finale zu (nur noch 'ne halbe St... äh... ein paar Jahre)! Und wir beginnen nicht nur mit einer neuen Mission, sondern auch gleich mit einem neuen Klemmbausteinprojekt mit dem Sturmpanzerwagen A7V - möge der unerbitterliche Wettkampf erneut beginnen! Wie ist die Lage auf dem Feld? Keine neuen Einheiten, kein Vorgeplänkel, Hagen und Dennis werden mitten in die Schlacht geworfen!



https://www.youtube.com/watch?v=jyFBvULHP9w





Unter Belagerung - Historyline #234 (RetroPlay/Amiga)



Der Quickshot ist natürlich wieder voll im Einsatz (wir brauchen ja kein Dauerfeuer) - dank der vorausschauenden Strategie unseres Generalfeldhagens kann eine kritische Situation gleich zu beginn umgangen werden, und Dennis ist immer noch mit dem Auspacken der Panzerklemmbausteine beschäftigt. Der Lieferwagen hat es nicht über die Brücke geschafft - zum Glück war er leer. Wir brauchen irgendwas Schweres, um den Feind auf Distanz zu halten...



https://www.youtube.com/watch?v=EyPx9J1kSzk





Klax: It is the Nineties... (RetroPlay/Amiga)



En Tetris-like Puzzlespiel mit hektischen Arcade-Elementen und Druck auf der Leitung? Klar, haben wir! Dennis und Hagen zeigen in diesem RetroPlay die Amiga-Umsetzung des Konsoilen-Klassikers "Klax". Drei gewinnt auf Speed? Fehlende Buchstaben dürfen großzügig ignoriert werden - ran an die Action! Je mehr Klaxe, desto mehr Punkte - bis hin zur Klax-Kettenreaktion. Da ist nicht nur Reaktionsschnelle sondern auch ein guter Überblick nötig - und den sucht Hagen noch...



https://www.youtube.com/watch?v=KVtkaOiRFOw





Commodore-Hardware im Bestzustand (Retro ausgepackt)



Unser geneigter Zuschauer Hoflicht hat uns eine mit Commodore-Goodies vollgepackte Kiste geschickt, die wir natürlich gerne auspacken. Drinnen finden wir Commodore-Hardware im Bestzustand, sowie das passende Zubehör - quasi ein Rundum-Sorglos-Paket !



