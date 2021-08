Amiga Future Nachrichten Portal

ReAgnus macht Fortschritte Published 14.08.2021 - 13:24 by osz



Wir haben bereits in der Vergangenheit über das ReAgnus-Projekt von Jorgen Bilander berichtet:



Das Projekt befindet sich noch immer im WIP-Status (Work In Progress). Seit Ende Juni diesen Jahres sind im GitHub-Repository allerdings Fotos einer ersten Prototypenplatine aufgetaucht. Außerdem wurde das Platinenlayout auf Version 1B aktualisiert. Bei ReAgnus handelt es sich um das Vorhaben einen Ersatz für den Agnus-Chip auf FPGA-Basis herzustellen.



