Native Developer Kit (NDK) 3.2 Release 3 verfügbar Published 14.08.2021 - 13:03 by osz



Das Entwicklungspaket NDK für AmigaOS 3.2 ist auf Release 3 aktualisiert worden und steht seit Ende Juni zum Download über die Hyperion Entertainment Website bereit. Wie in den Details zu lesen, wurden einige Inhalte überarbeitet, um sicherzustellen, dass Entwickler mit dem Einsatz verschiedener Compiler trotzdem alle neuen Funktionen von AmigaOS 3.2 nutzen können. Auch sorge diese Version zukünftig für eine kontinuierlichen Versorgung mit Updates für das Native Developer Kit. 3.2.



Hier geht es zum Download auf der Hyperion Entertainment Website: https://www.hyperion-entertainment.com/ ... &parent=40

