Der Amiga 500 kehrt als Mini-Version zurück Published 12.08.2021 - 08:26 by osz



Retro Games Ltd. haben eine Neuauflage des Amiga 500 als Mini-Variante angekündigt. Neuauflage ist tatsächlich vielleicht etwas hoch gegriffen, aber ähnlich wie der The C64 Mini und The C64, den Retro Games Ltd. ebenfalls bereits herausgebracht hatte, reiht sich nun auch der Amiga 500 vielleicht bald in die Sammlung der Miniatur-Neuauflagen einiger Fans.



Anders als Name und Aussehen vermuten lassen, kommt der The A500 Mini nicht etwa nur mit einem emulierten OCS- oder ECS-Chipsatz daher, sondern kann auch AGA. Auf welcher Hardware der A500 Mini basiert ist bislang noch nicht bekannt. Sicher ist, dass 720p Auflösung über HDMI möglich sind und CRT-Filter für ein gesteigertes Retro-Feeling sorgen dürften. Im Lieferumfang ist eine 2-Tasten Maus im bekannten Tank-Design sowie ein 8-Tasten Gamepad mit USB-Stecker. An das Gerät kann auch eine USB-Tastatur angeschlossen werden oder falls nicht vorhanden, eine virtuelle Tastatur genutzt werden. Auch soll es möglich sein die Firmware zu aktualisieren.



Wie bisher bekannt, soll der The A500 Mini mit insgesamt 25 Spielen ausgeliefert werden. Folgende Titel sind bislang bekannt, weitere sollen im Laufe der Zeit bekannt gegeben werden:



Alien Breed 3D

Another World, ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension.



Da das Produkt scheinbar mit WHDLoad umgehen kann, können entsprechende Spiele via USB-Stick am A500 Mini ebenfalls gespielt werden. Außerdem soll es möglich sein den Spielstand eines jeden Spiels zu jedem Zeitpunkt zu speichern und wieder fortzusetzen.



Erscheinen soll der The A500 Mini am 31. März 2022 zu einem Preis von 129,99 EUR. In Deutschland ist der Vertrieb über Koch Media geplant.



Weitere Informationen gibt es über die Facebook-Seite von Retro Games Ltd.:

Auf YouTube ist auch ein nicht ganz einminütiges Werbe-Video zum A500 Mini zu sehen: News Source: amiga-news.de

News Source URL: https://www.amiga-news.de/de/news/AN-2021-08-00026-DE.html

