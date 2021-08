Amiga Future Nachrichten Portal

Games That Werent: Cyber Fight Published 11.08.2021 - 12:29 by AndreasM



https://www.gamesthatwerent.com/2021/08 ... more-18818 Man könnte sagen, dass unser nächster Eintrag seiner Zeit weit voraus war, als er 1991 veröffentlicht werden sollte. Cyber Fight sollte auf dem jüngsten Erfolg von Street Fighter 2 aufbauen und ein Kampfspiel in einer 3D-Umgebung und Ego-Perspektive produzieren, es scheint stark inspiriert durch den 1989er Film Robot Jox zu sein.

