Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MC68000-Assambler-Plugin für JetBrains-IDEs Published 10.08.2021 - 09:09 by osz



Das MC68000 Assembly Language Support Plugin bietet unteranderem einen Parser bzw. Lexer für entsprechenden Assamler-Code im VAsm-/DevPac-Stil. Derzeit wird tatsächlich noch nur MC68000-Code unterstützt. Es bringt außerdem eine Syntax-Überprüfung gegeb 68000 ISA mit, sowie diverse Vervollständigungsoptionen. Natürlich ist entsprechendes Syntax-Highlightning ebenfalls vorhanden.



Über detailiertere Informationen und Features bietet das GitHub-Repository des Projektes Aufschluss:

Das Plugin ist ansonsten von der offiziellen JetBrains-Seite verfügbar: Das auf Entwicklungsumgebungen spezialisierte Unternehmen JetBrains bietet eine ganze Palette an IDEs und Entwicklungstools. Für die Entwicklungsumgebungen IntelliJ IDEA, Android Studio, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, MPS, PhpStorm, PyCharm, Rider, RubyMine sowie WebStorm gibt es seit einiger Zeit auf der offiziellen Website ein Plugin für MC68000-Assambler.Das MC68000 Assembly Language Support Plugin bietet unteranderem einen Parser bzw. Lexer für entsprechenden Assamler-Code im VAsm-/DevPac-Stil. Derzeit wird tatsächlich noch nur MC68000-Code unterstützt. Es bringt außerdem eine Syntax-Überprüfung gegeb 68000 ISA mit, sowie diverse Vervollständigungsoptionen. Natürlich ist entsprechendes Syntax-Highlightning ebenfalls vorhanden.Über detailiertere Informationen und Features bietet das GitHub-Repository des Projektes Aufschluss: https://github.com/chrisly42/mc68000-asm-plugin/ Das Plugin ist ansonsten von der offiziellen JetBrains-Seite verfügbar: https://plugins.jetbrains.com/plugin/17 ... ge-support

Back to previous page