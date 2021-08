Amiga Future Nachrichten Portal

Free Pascal IDE unter Workbench 1.3 Published 09.08.2021 - 12:14 by AndreasM



Ich arbeitete ein wenig an der Workbench 1.x-Kompatibilität der Free Pascal-Kompilierung. Viele wichtige Aufrufe fehlen für 1.x, was es etwas schwierig macht, das gleiche Programm für OS3.x und 1.x zu kompilieren. Iinsbesondere fehlen alle TagList-Aufrufe. Ich habe einige von ihnen von Hand implementiert (wie OpenScreenTags, OpenWindowTags), um es etwas einfacher zu machen. Als Test habe ich die Free Pascal IDE gewählt. Ich erwarte nicht wirklich, dass sie brauchbar ist, wegen der riesigen DOS-Modus-Zeichen und der FreeVision-Emulation, die benötigt wird. Aber nach einigen Tagen des Programmierens funktioniert es endlich irgendwie (ohne Änderungen innerhalb des IDE-Quellcodes). In der DOS-Modus-Emulation habe ich es so geändert, dass es immer auf einem eigenen 16-Farben-Bildschirm ist und immer die kleinere Schriftart verwendet, alles ist unverändert. so nett.



