ADF On-The-Go: Raspberry Pi Zero als Diskettenlieferant am Gotek Published 09.08.2021 - 10:39 by osz



Mit Hilfe dieses freien Projektes kann man einen Raspberry Pi Zero mit dem Gotek-Laufwerk eines Amigas verbinden und anschließend mit Hilfe einer benutzerfreundlichen Oberfläche via Web-Browser (über den HTTP-Dienst) das Gotek-Laufwerk am Amiga mit entsprechend passenden ADF-Images füttern. Das in Python geschriebene Tool ist in der Lage Dateien entsprechend zu einem ADF zu aufzubereiten, große Dateien in entsprechend passend portionierte ADFs aufzuteilen oder einfach nur fertige ADFs bereitzustellen. Diskettenimages können auch lokal abgelegt und entsprechend virtuell ausgewechselt werden.



https://github.com/Zalewa/adfotg

