Retro Floppy UI: Raspberry Pi Zero als Disketten-Dealer am Gotek Laufwerk Published 09.08.2021 - 09:01 by osz



Peter Mount aus Großbritannien hat jüngst ein Projekt auf GitHub veröffentlicht, welches den Raspberry Pi Zero W am Gotek-Laufwerk zu einer Art Discjockey macht. Dabei handelt es sich um ein Web-Interface, mit dessen Hilfe man bequem von einem PC/Mac via Netzwerk sein mit der FlashFloppy-Firmware geflashtes Gotek-Laufwerk am Amiga mit Disketten füttern kann. Diskettenimages können so qusasi zum Raspberry Pi via WiFi hochgeladen und remote dort selektiert werden.



Noch handelt es sich bei dem Vorhaben um eine Alpha-Version in der die Basisfunktionalität gegeben, aber noch nicht für eine aktive Nutzung vorgesehen ist.



https://github.com/peter-mount/retro-floppy-ui

