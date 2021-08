Amiga Future Nachrichten Portal

Tsunami 1230: Neue Turbokarte für den Amiga 1200 in Planung Published 09.08.2021 - 08:45 by osz



Miguel Fides entwickelt gerade an einer Turbokarte für den Amiga 1200. Die auf den Namen Tsunami 1230 getaufte Erweiterung soll als ein nichtkommerzielles Projekt umgesetzt werden, wenn sich genügend Interessenten finden. Wer mag, kann sein Interesse über die Website bekunden. Der Name der Turbokarte erinnert etwas an die bekannte Blizzard-Serie, was durchaus gewollt ist. Miguel bewirbt die Karte auch als die kompatibelste Turbokarte für den Amiga 1200 seit jener Blizzard-Serie.



Die Tsunami 1230 soll mit einer auf 42 MHz getakteten MC68EC030 QFP CPU ausgestattet sein und 64 MB Fast RAM mitbringen. Vorgesehen ist, dass man die MC68882RCxx-FPU übertakten können soll. Neben dem üblichen Uhrenport ist noch ein Expansionport für zukünftige Erweiterungen vorgesehen. Die Tsunami 1230 soll außerdem mit jeder Amiga 1200 Mainboard-Revision kompatibel sein.



In einem YouTube-Video kann man sich einen Direktvergleich der Tsunami 1230 mit der Blizzard 1230 anschauen:



Mehr Informationen und die Möglichkeit sein Interesse an einer Tsunami 1230 zu bekunden gibt es auf der offiziellen Website des Projektes: News Source: amiga-news.de

News Source URL: https://www.amiga-news.de/de/news/AN-2021-08-00012-DE.html

