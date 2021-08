Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

A1050-Nachbau zum Selberlöten Published 09.08.2021 - 08:26 by osz



Auf GitHub ist jetzt dieses Selbstbauprojekt vor kurzem aufgetaucht, welches der Nachbau einer A1050-Speichererweiterung zum Selberlöten ist. Mit ein wenig Geschick lässt sich damit der Amiga 1000 dann wieder auf 0,5 MB Chip RAM erweitern. Der Autor betont, dass es sich bislang um einen einfachen Nachbau handelt, mit Chips von früher. Er überlegt aber eine zweite Version dieser Speichererweiterung zu bauen, welche auf modernere Speicherchips setzt, welche einfacher zu bekommen sind und aufgrund des Alters weniger Ausfälle haben sollten.



Mehr Informationen, die KiCAD-Dateien, fertige Gerber-Dateien und Fotos der Erweiterung gibt es im GitHub-Repository des Projektes: Die A1050-Speichererweiterung für den Amiga 1000 dürfte vermutlich eine heutzutage eher selten anzutreffende Speichererweiterung sein. Sie wird vorne am Amiga 1000 installiert und erweitert die Freundin um mehr RAM, da der Amiga 1000 ansonsten "nackt" nur 256 KB Arbeitsspeicher besäße, was zugegebenermaßen ein wenig sehr wenig ist. Zu blöd nur, wenn diese kaputt oder verloren geht und intern auch kein zusätzlicher Speicher verbaut ist. Aber ein Glück gibt es findige Amiga-User im Internet.Auf GitHub ist jetzt dieses Selbstbauprojekt vor kurzem aufgetaucht, welches der Nachbau einer A1050-Speichererweiterung zum Selberlöten ist. Mit ein wenig Geschick lässt sich damit der Amiga 1000 dann wieder auf 0,5 MB Chip RAM erweitern. Der Autor betont, dass es sich bislang um einen einfachen Nachbau handelt, mit Chips von früher. Er überlegt aber eine zweite Version dieser Speichererweiterung zu bauen, welche auf modernere Speicherchips setzt, welche einfacher zu bekommen sind und aufgrund des Alters weniger Ausfälle haben sollten.Mehr Informationen, die KiCAD-Dateien, fertige Gerber-Dateien und Fotos der Erweiterung gibt es im GitHub-Repository des Projektes: https://github.com/TheOrangeStrain/Amig ... -Expansion

Back to previous page