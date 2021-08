Amiga Future Nachrichten Portal

Invyya: Update bringt neuen Level
Published 08.08.2021 - 21:21



Weitere Informationen findet ihr im Devlog von Tigerskunk auf itch.io: Tigerskunk schreibt auf itch.io im Devlog zu Invyya, dass die ADF-Version des Spiels um einen neuen Level erweitert wurde. Das Update kann ab sofort heruntergeladen werden. Ein Update der CD32-Version soll in ungefähr einer Woche folgen. Wie man weiterlesen kann, wird es vermutlich vorerst das letzte Update bleiben. Aktuell konzentriert sich Tigerskunk unteranderem auf seinem neuen Spiel, für das er etwas Zeit braucht.Weitere Informationen findet ihr im Devlog von Tigerskunk auf itch.io: https://tigerskunk.itch.io/inviyya/devl ... l-released

