14 MHz Turbokarte für den Amiga 500 als Selbstbauprojekt Published 08.08.2021 - 21:01 by osz



Der GitHub-User Mathesar hat in seinem Repository ein Projekt veröffentlicht, welches die starke Überarbeitung des Designs für eine Turbokarte von Livio Plos and Jorg Richter ist. Der Autor betont, dass es sich zwar um eine Überarbeitung handelt, dass jedoch so viel geändert wurde, dass es sich praktisch fast schon um ein neues Design handeln könnte.



Die bereitgestellten Dateien enthalten die Schaltpläne für KiCAD, Fotos sowie eine Liste der benötigten Komponenten. Wer geschickt im Umgang mit einem Lötkolben ist, kann sich so für seinen Amiga 500 eine recht einfache Turbokarte mit MC68000 im PLCC-Sockel bauen, die CPU wird mit 14 MHz angesprochen. Außerdem gibt es optional die Möglichkeit 1 MB RAM zusätzlich zu verbauen, wodurch der Amiga 500 immerhin 2,7 mal schneller wird, als ohne jegliche Turbokarte.



https://github.com/Mathesar/14mhz-accelerator

