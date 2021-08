Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Zool Redimensioned: Der Ninja kehrt zurück Published 08.08.2021 - 20:16 by osz Sumo Digital Academy bringt den kleinen schwarzen Ninja aus dem Jahre 1992 wieder auf den Bildschirm. Mit Zool Redimnesioned soll es noch im August diesen Jahres 28 actiongeladene Level voller Retro-Feelings geben, die der schwarze Ninja in gewohnt schneller Weise durchzurennen, durchzuhüpfen und durchzuklettern versucht. Wie für die Zool-Spiele gewohnt, sollen die Level auch diesmal mit vielen Verstecken, Mini-Spielen und Powerups versehen sein. Weitere Informationen gibt es direkt auf Steam: https://store.steampowered.com/app/1647 ... mensioned/

Back to previous page