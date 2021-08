Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 08.08.2021 - 11:34 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Breakdance Time (Die Outtakes #37)



Heute bei den Outtakes: Klassische Spielshows, lümmelnde Moderatoren und eine Youtube-Brille



https://www.youtube.com/watch?v=jbBvTh0IsKg





Snack Zone #3: Gib alles! (RetroPlay/Amiga)



Wettrennen auf Rollerblades - die Monitore beben, die Nüsschen fliegen, Dennis gibt alles! So viel Action hätte keiner erwartet in diesem Spiel, und der arme Joystock wurde an seine Leistungsgrenzen gebracht. Und mit der gewonnenen Münze wird es wieder Zeit für ein Spiel im Spiel - ab zum Arcade-Automaten! Doch hier macht uns die Emulation einen Strich durch die Rechnung - das Game läuft auf +500% und ist dezent unspielbar. Aber alles nur eine Frage der Einstellung...



https://www.youtube.com/watch?v=au0SbReDgwo





Snack Zone #4: Hilfsbereiter Terminator (RetroPlay/Amiga)



Wo, bitte, geht's hier zum Neptun? Die Aliens belohnen unsere (selbstverständlich) korrekte Beschreibung mit einem Steinchen vom Merkur. Ab in die Cyberstraße und noch ein paar Pillen eingeschmissen - wer den Absprung hierher verpasst hat, schaut sich am besten noch einmal in Ruhe unseren dritten Teil zu dem RetroPlay rund um die Minisalami an. Immerhin haben wir noch die Schuhe und die Kondome... Dauerwerbesendung, ist klar, ne?



https://www.youtube.com/watch?v=SLgO2sP0fyE





Historyline #232: Klemmbaustein-Parade (RetroPlay/Amiga)



Die mittlere Fabrik muss abgedreht werden - Hagen ist genervt! Und weil die Allgemeinheit darauf besteht, zieht er nun seine Truppen zusammen und rückt vor. Ein Erfolg jagt den nächsten, das siegreiche Ende der Schlacht ist zum greifen nah! Bleibt allein die Frage, ob Dennis oder Hagen zuerst die Ziellinie durchbrechen...?! Und es sind am Ende die Details, die in der Hektik vernachlässigt werden.



https://www.youtube.com/watch?v=QIoVGm1K1Ro





Lücken füllen bei PC-Games (Retro ausgepackt)



Diesmal packen wir wieder einmal einen Stapel PC-Games aus und können dabei leere Schachteln und einsame Datenträger wiedervereinen!



https://www.youtube.com/watch?v=r4iXuw2k-04





InfoTime: Backstage, kurze Games und Gamescom-Streams (7500-Abo-Spezial)



Ein neuer Meilenstein ist erreicht: 7500 Abonnenten!

Wir freuen uns diesen Zuspruch und zünden die nächste Stufe: Mit unserem Behind-the-Scenes-Kanal "VD Backstage" zeigen wir Euch zukünftig auch informellere Videos wie unsere Twitch-Coding-Sessions, den Mitternachts-Talk oder was auch immer uns einfällt.

Außerdem: Ein neues Programmschema und Live-Streams zur Gamescom!



https://www.youtube.com/watch?v=9kQc1UjjKMU





Snack Zone #5: In der Sackgasse (RetroPlay/Amiga)



Puzzlespielchen bietet das Werbegame reichlich, und Dennis und Hagen grübeln fleißig, während die Musik im Loop langsam auf die Nerven geht. Und alles nur für ein Produktionsrezept. Das Zeitparadoxon schlägt volle Kanne zu. Also wenn wir das Rezept aus der Zukunft gerettet haben und in die Vergangenheit gebracht haben, muss es in der Zukunft ja vorliegen, weil wir es ja in die Verangenheit gebracht haben. Klar soweit?



https://www.youtube.com/watch?v=me6Nb_ev3Ic





Phalanx: Dauerfeuer im Weltall (RetroPlay/Amiga)



Zeit für die kleine Action zwischendurch.

Dennis spielt KingSofts "Phalanx". In diesem Shoot ´em up wird der Joystick auf Dauerfeuer gestellt und schon gehts mit dem kleinen Flieger den Raumschiffen entgegen. Schutzschilde und der automatische Bordcomputer fordern Dennis voll heraus.

Und einmal kämpft er sogar gegen Amiga-Bälle! Boing!



https://www.youtube.com/watch?v=jiGouczIAac





Horizontal-Shooter mit Parallax-Effekt: Soul Force (Retro Today/C64)



Ein neuer Horizontalshooter für den C64? Gerne doch! Protovision hat mit dem flotten Arcadespiel Soul Force ein actionreiches Weltraumspiel in R-Type-Manier rausgebracht, das sich Dennis und Markus gleich einmal vorknöpfen. Die zahlreichen Gegner rücken dabei immer in Wellen an und es gibt Bouspunkte, wen man eine Angriffswelle vollständig eliminiert. Einmal Reflexe testen, bitte! Navigation Systems Online! All Weapon Systems Online! Die Mission? Mal wieder die Welt retten, was sonst?! Drama!!



