Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga Future Archive DVD #5 erschienen Published 05.08.2021 - 14:21 by AndreasM



Es handelt sich dabei um eine gepresste DVD9 mit über 6 GByte an Daten.

Auch wenn es grundsätzlich kein Problem sein sollte, geht sicher das euer Laufwerk auch eine DVD9 lesen kann.



Außerdem braucht ich natürlich auch eine PDF-Viewer.



Auf der Amiga Future Archive DVD #5 findet ihr folgende Ausgaben der Amiga Future als PDF:



Deutsch: Amiga Future Ausgabe 11-142

Englisch: Amiga Future Ausgabe 67-142



Die Ausgaben 11 bis 26 wurden eingescannt. Leider ist hier die Qualität nicht gerade perfekt.

Bei allen anderen Ausgaben handelt es sich um PDFs in sehr hoher Qualität.



Die Ausgabe 11 war die erste deutsche Amiga Future Ausgabe die erschienen ist.

Die Ausgabe 67 war die erste englische Ausgabe der Amiga Future.



Somit sind auf der DVD über 20 Jahre Amiga Future Geschichte vorhanden.



Es gibt keine Update-Möglichkeit von früheren Version der Amiga Future Archive DVD. Bitte habt dafür Verständnis.



https://www.amigafuture.de

http://afarchive.apc-tcp.de

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de Die Amiga Future Archive DVD #5 ist veröffentlicht worden.Es handelt sich dabei um eine gepresste DVD9 mit über 6 GByte an Daten.Auch wenn es grundsätzlich kein Problem sein sollte, geht sicher das euer Laufwerk auch eine DVD9 lesen kann.Außerdem braucht ich natürlich auch eine PDF-Viewer.Auf der Amiga Future Archive DVD #5 findet ihr folgende Ausgaben der Amiga Future als PDF:Deutsch: Amiga Future Ausgabe 11-142Englisch: Amiga Future Ausgabe 67-142Die Ausgaben 11 bis 26 wurden eingescannt. Leider ist hier die Qualität nicht gerade perfekt.Bei allen anderen Ausgaben handelt es sich um PDFs in sehr hoher Qualität.Die Ausgabe 11 war die erste deutsche Amiga Future Ausgabe die erschienen ist.Die Ausgabe 67 war die erste englische Ausgabe der Amiga Future.Somit sind auf der DVD über 20 Jahre Amiga Future Geschichte vorhanden.Es gibt keine Update-Möglichkeit von früheren Version der Amiga Future Archive DVD. Bitte habt dafür Verständnis.

Back to previous page