ham_convert auf Version 1.8.3 aktualisiert Published 04.08.2021 - 15:03 by osz



Genauere Informationen und eine Liste aller Neuerungen sowie den Download der aktuellen Version findet man auf der Website des Autors: ham_convert ist ein Grafik-Konverter, der von Sebastian Sieczko entwickelt wird. Das Tool ist in Java geschrieben und Freeware. ham_convert erlaubt es auf allen Systemen, auf denen eine passende Java Runtime Engine ausführbar ist, Bilder (JPG, GIF und PNG) in einen für den Amiga entsprechenden Grafikmodus zu konvertieren und mittels einer sogenannten Brute-Force-Suche hochwertige HAM-Bilder zu erstellen. Das Tool erzeugt ILBM-IFF-Dateien in den Amiga-Grafikmodi: EHB, HAM6, HAM8, 2/4/8/16/32/64/128/256-farbig indiziert sowie PCHG – 4/8/16/32/EHB-Modi.In Version 1.8.3 wurde unteranderem ein Turbo Triple-Modus für HAM6 eingeführt. Unter minimalen Qualitätseinbußen erhält man nun ein vier bis fünf mal höheres Tempo. Zudem würde für HAM6 das Bayer 8x8 Dithering eingeführt. Der Multi-Thread-Modus provitiert jetz außerdem von einer verbesserten, gleichmäßigeren Aufgabenverteilung, was die Konvertierungsgeschwindigkeit des Triple- und Turbo-Modus verbessert.Genauere Informationen und eine Liste aller Neuerungen sowie den Download der aktuellen Version findet man auf der Website des Autors: http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpres ... #more-1491

