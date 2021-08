Amiga Future Nachrichten Portal

CookieMaster V1.6.0 erschienen Published 02.08.2021 - 22:34 by HelmutH



Mit dem von Marko K. Seppänen geschriebenen Programm CookieMaster lassen sich Cookies für den Odyssey Browser bereinigen.



Seit dieser Version ist die Software Shareware.

Und das komprimierresultat der Datei mit lhx ist etwa 70% des ursprünglichen lha-Archivs.



http://os4depot.net/?function=showfile& ... master.lha

