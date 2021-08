Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Kurztrip Published 01.08.2021 - 16:25 by AndreasM Bedingt durch einen ungeplanten Kurztrip in das örtliche Krankenhaus konnten rund eine Wohe lang keine emails und Bestellungen bearbeitet werden. Wir geben momentan alles um das aufzuholen. Späterstens bis Mittwoch sollten alle Bestellungen auf den Weg zu euch sein. Dadurch verschiebt sich das geplante release der Amiga Future DVD #5 auch um ein paar Tage.

Back to previous page