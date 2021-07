Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 25.07.2021 - 12:27 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Snack Zone #1: Jäger der verlorenen Pläne (RetroPlay/Amiga)



Wieder einmal knöpfen Dennis und Hagen sich ein Werbespiel rund um die Minisalami vor - diesmal geht es um den Helden Lukas, der das Produktionsgeheimnis um den Würstchensnack wiederfinden muss, bevor die Produktion zu lange still steht. Ein Action-Adventure, das seinerzeit (für ein Werbespiel üblich) als Freeware auf Diskette verteilt wurde. Also Joystick schnappen und damit die Stadt ergründen (oder gleich in die Bahn steigen und die Flucht antreten).



https://www.youtube.com/watch?v=AItLG1fKAvA





Snack Zone #2: Verwirrender Stadtplan (RetroPlay/Amiga)



Keine öffentlichen Verkehrsmittel! Wir gehen zu Fuß! Mit unserem energiearmen Protagonisten (der ausschaut wie der Verleger in Spiderman) gehen Hagen und Dennis shoppen, um das Herz einer jungen Dame zu erobern, um am Ende ihre Rollerskates auszuleihen. Ohrringe alleine reichen wohl nicht zur Bestechung... eh... Überzeugung aus. Noch ne Halskette dazu, und dann ist aber auch gut, wa? Oder auch nicht... das Bildungsspiel schlechthin.



https://www.youtube.com/watch?v=h7tnH3VFmC4





Historyline #231: Tollkühne Männer in ihren fliegenden Pappkisten (RetroPlay/Amiga)



Läuft - die Musik in Historyline spielt munter fröhlich vor sich hin, während Generalfeldhagen vorne ablenkt und von hinten aufräumt. Ja, er hat den Knopf gefunden! Artillerie steht gegen Artillerie und unsere Bomber machen tabula rasa. Und Dennis leert die erste Schüssel - das wird nochmal spannend zum Ende hin! Was kann man nur gegen Pappkisten haben?



https://www.youtube.com/watch?v=U5kk0dfvNwk





Buchvorstellung: Retro Tea Breaks Vol. 1 (Virtuelle Welten)



Es wird wieder einmal Zeit für eine Buchvorstellung: In "Retro Tea Breaks Vol. 1" hat Neil "RMC" Thomas (englische) Interviews mit Retro-Legenden verschriftlicht und mit Zusatzinformationen angereichert. Wir stellen Euch das Buch vor, geben ein wenig Kontext zu den Interviews und berichten über unseren Lese-Eindruck.



