DevPack 1.1 veröffentlicht Published 23.07.2021 - 12:17 by AndreasM



DevPack ist ein Bundle, das eine Sammlung von Tools, Umgebungen und Beispielen für die Programmierung auf dem Amiga enthält.





Änderungen:



- Veröffentlicht als LZX-Archiv sowie als dynamisches (automatisch bis zu 3,9 GB erweiterbares) SFS-Hardfile (HDF) für WinUAE und Amiberry

- HINZUGEFÜGT: AmiLua 0.2 vom Lua-Team, Matthias Rustler,

- HINZUGEFÜGT: AmiPython 2.3.3 von Tim Ocock, Konvertierung und Amiga-spezifischer Code von Irmen de Jong,

- HINZUGEFÜGT: AMOS Pro Compiler von François Lionet, inklusive PDF-Handbuch

- HINZUGEFÜGT: ASM-One 1.48 & 1.49-RC2 von Boushh von TFA,

- HINZUGEFÜGT: Blitz Basic Demos von Erik Hogan,

- AKTUALISIERT: FreePascal 3.2.2 von ALB42,

- AKTUALISIERT: REDPILL 0.8.12 von Zener - Game Creator mit AGA-Unterstützung,



