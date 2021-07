Amiga Future Nachrichten Portal

Prismatic Realms veröffentlicht C64/Amiga Music Remake Demo-Album Published 23.07.2021 - 12:15 by AndreasM



TORONTO, KANADA – 20. Juli 2021 – Das Indie-Gamedev-Studio Prismatic Realms, Inc. hat eine Demo seines kommenden Retro-Spielmusik-Remake-Albums mit dem Titel Epic Action Vol 1 veröffentlicht.



Jeder der fünf gekürzten Tracks der Demo sind moderne Remakes im Hollywood-Actionfilm-Stil der Musik im Spiel und/oder der Titelsongs klassischer Commodore 64- und Amiga-Spiele. Die Tracks repräsentieren die Qualität und den Stil, den die Hörer vom fertigen Album erwarten können, wenn es fertig ist.



Die auf dem Demoalbum gefundenen Tracks sind:



1.Meister der Magie (Mastertronic) - C64

2.Die verlorene Patrouille - Amiga

3.Ninja - C64

4.Dune (Ecolove) - Amiga

5. Heldenquest - Amiga



„Ich habe Videospielmusik schon immer geliebt, insbesondere in Spielen von früheren Plattformen“, sagte Nelson Santos, CEO und Gründer von Prismatic Realms. „Ich bin auch ein großer Fan von Actionfilm-Titelsongs. Es war für mich ein Kinderspiel, diese beiden Genres auf spannende Weise miteinander verschmelzen zu hören und das Ergebnis mit anderen zu teilen. Darum geht es bei diesem Album.“



Das Studio hat sich auf die Erfahrungen der erfahrenen Game-Music-Albumproduzenten Chris Abbott und Matthew Smith berufen, um den Erfolg dieses Projekts zu maximieren. Über das Demo-Album sagte Smith selbst: „[die Tracks] klingen absolut großartig. Das Demo-Album als Ganzes ist ein großartiger Indikator für das, was noch kommen wird; Alle Clips haben eine wunderbare Tiefe und Vielfalt, mit viel Flair in den Arrangements und einer richtig filmischen Qualität der verwendeten Sounds.“



Prismatic Realms startet am 25. August 2021 eine Kickstarter-Kampagne, um Gelder für das gesamte Album zu sammeln. Weitere Informationen zu Epic Action Vol 1 sowie SoundCloud-Links zu den Demo-Tracks selbst sind unter der folgenden URL verfügbar:





Über Prismatic Realms, Inc.



