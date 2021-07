Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

vasm 1.8l veröffentlicht Published 22.07.2021 - 12:24 by AndreasM



Änderungen:

Die ASCII-Ausgabemodule cdef, ihex, srec und test verwenden jetzt die Zeilenenden des Hostsystems.

m68k: Skalierungsfaktor kann ein (konstantes) Symbol sein.

m68k: Lokale Registersymbole erkennen.

m68k: Fehler in -opt-jbra (opt ob+) behoben, das seit der letzten Version einen unzulässigen Befehlsfehler verursachte.

m68k: Apollo Core FPU-Anweisungen aktiviert.

m68k: Unterstützung für Apollo FPU Instruction Banking Prefix. Patch von John Hankinson.

jagrisc: Optimierung (Rn+0) auf (Rn) korrigiert.

z80: Unterstützung für die 12 zusätzlichen 8085-Anweisungen von Grzegorz Mazur.

6809: Fehlendes LSRW und Unterstützung für das 6309 F-Register hinzugefügt (Patch von Jim Westfall).

6809: LDW-indizierter Adressierungsmodus behoben.

mot-syntax: showoffset für PhxAss-Kompatibilität.

mot-syntax: DX-Direktive behoben, die in der letzten Version kaputt war.

madmac-syntax: Die ABS-Direktive ist für das jagrisc-CPU-Backend nicht mehr verfügbar, da sie mit dem Befehlsnamen in Konflikt steht.

std-syntax: .int verwendet die Adressgröße des Ziels.

oldstyle-syntax: addr verwendet die Adressgröße des Ziels.

hunk-output: Standard-Abschnittsname kommt jetzt aus dem Syntax-Modul, falls die Ausgabe nur Symbole, aber keine Daten enthält.

srec-output: Option -crlf hinzugefügt, um CR/LF-Zeilenenden zu erzwingen (übermittelt von Grzegorz Mazur).

ihex-output: Option -crlf hinzugefügt, um CR/LF-Zeilenenden zu erzwingen (eingereicht von Grzegorz Mazur).





vasm ist ein RTG Assembler um Verknüpfungen in verschiedenen Formaten oder absoluten Code zu erstellen. Mehrere CPU-, Syntax-und Ausgabe-Module können ausgewählt werden.



Viele gemeinsame Direktiven/Pseudo-Opcodes werden unterstützt (in Abhängigkeit von der Syntax-Modul) sowie ascpu-spezifische Erweiterungen.



Der Assembler unterstützt Optimierungen (zB die Wahl der kürzesten Sprungbefehls oder Adressiermodus) und Erleichterungen (zB Umwandlung eines Abzweigs zu einem absoluten Sprung wenn nötig).



Die meisten Syntax-Module unterstützen Makros, inklusive Direktiven, Wiederholungen, bedingte Assemblierung und lokale Symbole.



http://sun.hasenbraten.de/vasm/ vasm wurde in der Version 1.8l veröffentlicht.Änderungen:Die ASCII-Ausgabemodule cdef, ihex, srec und test verwenden jetzt die Zeilenenden des Hostsystems.m68k: Skalierungsfaktor kann ein (konstantes) Symbol sein.m68k: Lokale Registersymbole erkennen.m68k: Fehler in -opt-jbra (opt ob+) behoben, das seit der letzten Version einen unzulässigen Befehlsfehler verursachte.m68k: Apollo Core FPU-Anweisungen aktiviert.m68k: Unterstützung für Apollo FPU Instruction Banking Prefix. Patch von John Hankinson.jagrisc: Optimierung (Rn+0) auf (Rn) korrigiert.z80: Unterstützung für die 12 zusätzlichen 8085-Anweisungen von Grzegorz Mazur.6809: Fehlendes LSRW und Unterstützung für das 6309 F-Register hinzugefügt (Patch von Jim Westfall).6809: LDW-indizierter Adressierungsmodus behoben.mot-syntax: showoffset für PhxAss-Kompatibilität.mot-syntax: DX-Direktive behoben, die in der letzten Version kaputt war.madmac-syntax: Die ABS-Direktive ist für das jagrisc-CPU-Backend nicht mehr verfügbar, da sie mit dem Befehlsnamen in Konflikt steht.std-syntax: .int verwendet die Adressgröße des Ziels.oldstyle-syntax: addr verwendet die Adressgröße des Ziels.hunk-output: Standard-Abschnittsname kommt jetzt aus dem Syntax-Modul, falls die Ausgabe nur Symbole, aber keine Daten enthält.srec-output: Option -crlf hinzugefügt, um CR/LF-Zeilenenden zu erzwingen (übermittelt von Grzegorz Mazur).ihex-output: Option -crlf hinzugefügt, um CR/LF-Zeilenenden zu erzwingen (eingereicht von Grzegorz Mazur).vasm ist ein RTG Assembler um Verknüpfungen in verschiedenen Formaten oder absoluten Code zu erstellen. Mehrere CPU-, Syntax-und Ausgabe-Module können ausgewählt werden.Viele gemeinsame Direktiven/Pseudo-Opcodes werden unterstützt (in Abhängigkeit von der Syntax-Modul) sowie ascpu-spezifische Erweiterungen.Der Assembler unterstützt Optimierungen (zB die Wahl der kürzesten Sprungbefehls oder Adressiermodus) und Erleichterungen (zB Umwandlung eines Abzweigs zu einem absoluten Sprung wenn nötig).Die meisten Syntax-Module unterstützen Makros, inklusive Direktiven, Wiederholungen, bedingte Assemblierung und lokale Symbole.

Back to previous page