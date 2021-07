Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Relec wechselt den Besitzer Published 20.07.2021 - 18:05 by AndreasM



Die 1996 gegründete Relec Hardware&Software Amiga wird im Jahr 2021 in eine neue Ära

eintreten.

Nach 26 Jahren guter und treuer Dienste übergibt der Mitbegründer Emmanuel ‘XRAY’ Rey die

Fackel an Benoît ‘Amigaouf’ Wiblé.

Relec hat seinen Sitz seit 1996 in Payerne im Kanton Waadt und wird nach Fully im Wallis

umziehen. Obwohl Schweizer, liefert Relec viele Produkte an ‘Amigaisten’ in

französischsprachigen Ländern, in Europa und in der Welt.

Unter Beibehaltung des gleichen Qualitätsniveaus und der bisher angebotenen Dienstleistungen

bringt diese Veränderung neue Ideen, den Wunsch, den Katalog zu erweitern und Projekte zu

entwickeln.

Amigaouf ist in der Amiga-Gemeinde, aber auch im Bereich ‘Alte Computer’ mit dem OCC-Club,

Veranstaltungen wie der Oufparty, Alchimie’s gut bekannt und wird sein ganzes Wissen und seine

Kontakte in den Dienst von Relec stellen.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in all den Jahren in uns gesetzt haben und wir hoffen,

dass Sie jetzt und in Zukunft mit Relec weitermachen werden…Amiga Forever



Team Relec

XRAY…Amigaouf

&Ricolaaaaaa



https://www.relec.ch Relec-Pressemitteilung Juli 2021: Relec wechselt den BesitzerDie 1996 gegründete Relec Hardware&Software Amiga wird im Jahr 2021 in eine neue Äraeintreten.Nach 26 Jahren guter und treuer Dienste übergibt der Mitbegründer Emmanuel ‘XRAY’ Rey dieFackel an Benoît ‘Amigaouf’ Wiblé.Relec hat seinen Sitz seit 1996 in Payerne im Kanton Waadt und wird nach Fully im Wallisumziehen. Obwohl Schweizer, liefert Relec viele Produkte an ‘Amigaisten’ infranzösischsprachigen Ländern, in Europa und in der Welt.Unter Beibehaltung des gleichen Qualitätsniveaus und der bisher angebotenen Dienstleistungenbringt diese Veränderung neue Ideen, den Wunsch, den Katalog zu erweitern und Projekte zuentwickeln.Amigaouf ist in der Amiga-Gemeinde, aber auch im Bereich ‘Alte Computer’ mit dem OCC-Club,Veranstaltungen wie der Oufparty, Alchimie’s gut bekannt und wird sein ganzes Wissen und seineKontakte in den Dienst von Relec stellen.Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in all den Jahren in uns gesetzt haben und wir hoffen,dass Sie jetzt und in Zukunft mit Relec weitermachen werden…Amiga ForeverTeam RelecXRAY…Amigaouf&Ricolaaaaaa

Back to previous page