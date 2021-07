Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 18.07.2021 - 11:45 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Amiga-Sachen, Fernsehen am Rechner und ein Türstopper (Retro ausgepackt)



Heute wird allerlei ausgepackt: Mit dabei sind Hardware, Software und Lesestoff für den Amiga, ein Fernsehempfänger und ein stylischer Türstopper.



https://www.youtube.com/watch?v=0cdciQ3l4AI





Blade Runner #17: Showdown auf der Kampfplattform (RetroPlay/PC)



Heiter weiter: eine Leiter. Ob im Luftschacht was geht? Es wird bildgewaltig, und langsam aber sicher nähern Dennis und Falk sich dem großen Finale. Als Luftschachtwartungstechniker getarnt kommen wir an die fehlenden Daten, auf Zehenspitzen und klammheimlich von niemandem gesehen. Ein Deal ist ein Deal. Und wir bekommen alle Beweise, die wir brauchen, um Korruption und Cop in Einklang zu bringen. Auf geht's damit zum Finale!



https://www.youtube.com/watch?v=OLtWPj8CZBI





Amiga-Disketten am PC, Quellcode-Archäologie und das News-Update (Retro Rückblick #02)



THEMEN

Amiga-Disketten am PC lesen und schreiben: Warum ist das interessant und was gibt es für Möglichkeiten zum Datenaustausch zwischen Amiga und PC?

Quellcode-Archäologie: Wie kommt man an den Quellcode von Spiele-Klassikern und was kann man daraus lernen?

News-Update zur vorherigen Folge: Mehr über das neue Spiel von Ken Williams, das TRSE-Toolkit, in Entwicklung befindliche Games mit der Scorpion-Engine und neue Features für den PiStorm



https://www.youtube.com/watch?v=ivBXgm0JNc8





Blade Runner #18: Ein kitschiges Ende (RetroPlay/PC)



Der Bad Cop ist tot, aber so richtig rehabilitiert sind wir wohl noch nicht... Laden, Falk. Wir klicken uns irritiert durch den Bosskampf in der Kanalisation (täglich grüßt das Murmeltier, siewissenschon), aber es braucht ein paar Ansätze, bis wir dann doch erfolgreich fliehen können und den Weg in Richtung Finale einschlagen können. Die Cops wollen uns killen, die Replikanten wollen uns killen, ein Glück, dass wir wenigstens die Beweise noch haben. Gehen wir nach Hause...



https://www.youtube.com/watch?v=5mJFkFyju2w





Historyline #230: Klemmbaustein-Haubitze (RetroPlay/Amiga)



Dennis ist durch, der Panzer rollt und es gibt eine Zugabe! Holt die Feldhaubitze raus! Hagen schiebt derweil unerbittlich die feindlichen Einheiten von der Historyline-Karte. Der Bomber, der kann was! Und während auf dem Bildschirm noch gekämpft wird, holt Dennis El Lynchos aus der Versenkung. Kompetentes Auftreten bei gleichzeitiger totaler Ahnungslosigkeit ist superwichtig - und unser Dreamteam meistert das mit Bravour!



https://www.youtube.com/watch?v=4qtV1fA4Z2I





PC-Diskettenlaufwerk am Amiga (Bastel-Ecke) #AdAstra3000



Funktionierende Amiga-Diskettenlaufwerke werden rar - doch PC-Laufwerke gibt es noch wie Sand am Meer. Die funktionieren zwar am Amiga nicht, aber die meisten kann man relativ einfach zu einem Amiga-Laufwerk umbauen.

Wir gehen diesen Weg am Beispiel des Alps DF354H090F, testen das Laufwerk und bauen es in unserem Selbstbau-Amiga ein. Aber dann treffen ein störrischer Auswurfknopf und das Checkmate-1500-plus-Gehäuse aufeinander...



