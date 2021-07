Amiga Future Nachrichten Portal

Lotek64 Ausgabe 62 erschienen Published 15.07.2021 - 13:45 by AndreasM



Inhalt:



Biografisches: "Mein Leben mit dem C64", Teil 2 (Schluss)

Wilfried Elmenreich über gemeinsames C64-Spielen im Netzwerk

C64-Shooter-Special: Die wichtigsten klassischen C64-Shmups im Vergleich mit den aktuellen Spielen Zeta Wing und Soul Force

Retro Treasures: Odama (GameCube)

Review: Wormhole (C64)

Review: Outrage (C64) und Interview mit dem Programmierer Bernd Buchegger

Backbone, ein dystopischer Waschbär-Krimi

Demoszene: 30 Jahre Anaglyph 3D



http://www.lotek64.com Lotek64 Ausgabe 62 ist seit kurzem verfügbar und kann von der Seite kostenlos als PDF geladen werden.

