Vampire BootLoader Duo (VBL-DUO) Release-Kandidat Published 09.08.2021 - 12:11 by WillemDrijver

- Führt zwei vollständigsten Betriebssystem-Distributionen von einer einzigen CF-Karte aus

- Nahtloses Umschalten zwischen ApolloOS und Coffin im Betrieb

- Gemeinsame "Personal:" Partition, auf die sowohl von ApolloOS als auch von Coffin zugegriffen werden kann

- Gemeinsame „Archive:“ Partition für zentralen Speicherort von Spielen & Demos

- Integrierter TinyLauncher für schnellen und sauberen Start von Spielen und Demos

- Original Amiga Kickstarts in ApolloOS für bessere WHDLoad-Kompatibilität

- Cross-Mount Coffin Drive in ApolloOS und umgekehrt (X-Mount)

- Automatisierte Erkennung des korrekten ApolloOS- oder Coffin-Kickstart-ROM

- Speicher zum direkten Booten in ApolloOS oder Coffin basierend auf dem zuletzt verwendeten Betriebssystem

- Tools-Menü für Festplatte, Backup, Update, VampireMap & VampireFlash



https://youtu.be/2IdDKbdAY-k

