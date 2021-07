Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 11.07.2021 - 10:27 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Blade Runner #15: Rundgang durch die Kanalisation (RetroPlay/PC)



Wenn uns einer quer kommt, einfach mal nach den Papieren fragen! In der Spielhalle finden wir niemanden, den wir suchen, und es folgt ein Slow-Speedrun durch das Labyrinth auf der Suche nach neuen Hinweisen, Gesprächen und Kontaktpersonen - aber da werden wir nicht fündig. Also geht's wieder runter in die Tiefen der Kanalisation. Dass in der Zukunft Abwässer immer grün sein müssen...?



https://www.youtube.com/watch?v=L-r2Wxy4sig





Blade Runner #16: Das Brett, das die Welt bedeutet (RetroPlay/PC)



Ob sich im Buchroman Hinweise zum Spiel finden lassen? Wir stecken ein wenig fest, und jetzt kommen wir nicht einmal mehr in unser Appartement rein! Die Kanalisation wird zum Zufluchtsort, aber selbst hier lauert Gefahr auf uns! Sind es zwei Cops, oder ein Cop in zwei Zeitphasen? Lauf, Ray, lauf! Und speichern nicht vergessen... Wir werden dieses Rätsel lösen, und wenn es das letzte ist, was wir tun!



https://www.youtube.com/watch?v=6PRdlw-uJa0





Historyline #229: Panzerketten (RetroPlay/Amiga)



Wir sind auf der Siegerstraße der 18ten Mission von Historyline! Wir sind noch nicht überrannt worden und konnten unsere Fabrik trotz extremen Drucks halten (der feindliche Vorderfuß war schon in der Fabrik, aber der Generalfeldhagen hat ihnen trotzdem noch die Tür zugeknallt). Wenn wir jetzt noch unsere Einheiten reparieren könnten... Dennis fängt schonmal mit der Kette an - sind ja nur 22 Kettenglieder. Uuuund Action!



https://www.youtube.com/watch?v=hv_U3cxbKqA





07/1981: Videorekorder als Datenspeicher (Back in Time)



Im Juli 1981 herrscht Sommerloch. Wir lassen uns davon nicht abschrecken und tauchen tief nach den Perlen in der Berichterstattung. Hervor holen wir u. a. einen Bericht über Video-Rekorder und die Kurzvorstellung des Volks-Computers VC-20.



