Games That Werent: Construxion Published 10.07.2021 - 12:43 by AndreasM



https://www.gamesthatwerent.com/2021/07/construxion/ Games That Werent schreibt:Unser nächster Eintrag in den Archiven ist ein unveröffentlichtes Plattformspiel namens Construxion, das 1995 von einem Team namens The Hidden entwickelt wurde. Einige Quellen deuten darauf hin, dass es irgendwann auch Construction and Constructor genannt wurde.

