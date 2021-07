Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Wayfarer 2.3 veröffentlicht Published 10.07.2021 - 12:42 by AndreasM



Jacadcaps hat ein neues Update seines Webbrowsers Wayfarer für MorphOS 3.15 veröffentlicht, der auf einem aktuellen Zweig von WebKit basiert.



Diese neue Version basiert auf dem neuesten stabilen WebKitGTK (2.32.1). Es unterstützt Video und Audio auf Nicht-Altivec-Hardware. Es muss die cgxvideo.library nach sys:MorphOS/Libs kopier und die alte ersetzt werden.



Änderungen:



* Vollbildunterstützung neu implementiert, um Inhalte auf einem separaten Bildschirm anzeigen zu können.

* Implementierte HLS-Stream-A/V-Synchronisierung für Streams, die keine Zeitstempel enthalten.

* Verbesserungen der MediaSource-Wiedergabe, einschließlich Problemumgehungen für fehlerhafte Websites.

* Code implementiert, um die Videopipeline anzuhalten, wenn Audio anhält.

* Absturz im ffmpeg h264-Decoder behoben.



https://wayfarer.icu Wayfarer in der Version 2.3 für MorphOS veröffentlicht.Jacadcaps hat ein neues Update seines Webbrowsers Wayfarer für MorphOS 3.15 veröffentlicht, der auf einem aktuellen Zweig von WebKit basiert.Diese neue Version basiert auf dem neuesten stabilen WebKitGTK (2.32.1). Es unterstützt Video und Audio auf Nicht-Altivec-Hardware. Es muss die cgxvideo.library nach sys:MorphOS/Libs kopier und die alte ersetzt werden.Änderungen:* Vollbildunterstützung neu implementiert, um Inhalte auf einem separaten Bildschirm anzeigen zu können.* Implementierte HLS-Stream-A/V-Synchronisierung für Streams, die keine Zeitstempel enthalten.* Verbesserungen der MediaSource-Wiedergabe, einschließlich Problemumgehungen für fehlerhafte Websites.* Code implementiert, um die Videopipeline anzuhalten, wenn Audio anhält.* Absturz im ffmpeg h264-Decoder behoben.

Back to previous page