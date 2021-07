Amiga Future Nachrichten Portal

Wichtiges Roadmap-Update vom Apollo-Team Published 05.07.2021 - 16:44 by AndreasM



„Apollo Team strebt nach langfristiger Beständigkeit, Stabilität und Harmonie. Unsere einzige Mission war und wird es immer sein, den Amiga wiederzubeleben. Heute kündigt Apollo Team die nächste Stufe im Fahrplan mit der Einführung einer zukunftssicheren Reihe von Amiga-Prozessorkarten an, die auf der leistungsstarken und robusten V4-Architektur basieren.

Teil dieser neuen und spannenden Phase ist der Rückzug unseres hoch angesehenen Teammitglieds Igor und das Wiedersehen des talentierten Thomas Hirsch (Herr NATAMI) in unserem Team.“



Eine kleine Apollo-Geschichte



Fast sechs Jahre sind vergangen, seit wir unser erstes Apollo Vampire Board ausgeliefert haben. Von diesem Moment an hat sich unser Hardware-Portfolio stark weiterentwickelt und das gesamte Apollo-Team hat mit grenzenloser Leidenschaft daran gearbeitet, alle Karten auf das heutige Niveau zu bringen. Dieser Fortschritt war nur mit Hilfe all unserer treuen und geduldigen Kunden möglich, die uns beim Melden von Fehlern und der Verbesserung der Benutzererfahrung helfen.

Im Jahr 2014 hat das Apollo-Team zusammen mit Igor, der für das Layout/Produktion der Leiterplatte verantwortlich war, und dem Rest des Teams, der für den 68080-Kern, AMMX/SAGA-Chipsätze, Bus-Controller und Treiber verantwortlich war, den kompakten V2-V600 entwickelt.

2015 wurde in der gleichen Konstellation die mittlerweile weltberühmte V2-V500 veröffentlicht, die nach mehreren Überarbeitungen im Laufe der Zeit 2018 ihre endgültige 2.3-Version erreichte.

2019 wurde der revolutionäre Vampire Standalone V4 vorgestellt, entworfen von Gunnar und Chris, und von Apollo Computer hergestellt.

Im Jahr 2019 begann Igor schließlich mit der Produktion des V1200-Beschleunigers für den Amiga 1200. Mit diesem Beschleuniger wurde der 68080 AMMX Core endlich für 1200 Benutzer zugänglich.

Seit Beginn dieser erstaunlichen Reise haben alle Apollo-Produkte großes Interesse bei neuen und alten Amiga-Fans geweckt, was uns wirklich glücklich und stolz macht!



Igor hat sich von Anfang an um die Produktion der V2-Prozessorkarten gekümmert. Er machte das PCB-Design und arbeitete eng mit dem Apollo-Team durch viele Schritte und Verbesserungen während der Produktion dieser Karten zusammen. Der Apollo Core, der im FPGA für die Vampire Cards verwendet wurde, wurde von Gunnar entwickelt und verlieh den V2-Beschleunigern eine unübertroffene Leistung. Es war die Kombination aus Igors PCB, Gunnars Kern und den Chipsätzen und der Software, die von den unglaublichen und engagierten Mitgliedern des Apollo-Teams entwickelt wurden, die diese Karten Wirklichkeit werden ließen.



Die anfängliche Produktion von Prozessorkarten wurde ausschließlich von Igor durchgeführt, der Boards von Hand herstellte. Das Produktions- und Verkaufsvolumen war klein und damit überschaubar. In den letzten Jahren konnte Igor jedoch die Nachfrage nach den Prozessorkarten nicht decken, was zu einem hohen Stress und einer hohen Arbeitsbelastung führte, die einen persönlichen Tribut forderte. Igor hat sich nun in den letzten Wochen aus der aktiven Teilnahme am Apollo Team zurückgezogen und wir möchten ihm für seinen Einsatz herzlich danken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Mit Igors Rückzug muss das Apollo-Team die Planung für den kürzlich angekündigten Raptor-Beschleuniger ändern, der sich in gemeinsamer Entwicklung mit Igor befand.



V2 Ende des Verkaufs

Die Vampire V2 Linie stammt aus dem Apollo Team Produktkatalog. Das C3-FPGA und entsprechende Komponenten der V2-Familie sind schon länger überfällig. Igor verkauft derzeit seine verbleibenden PCB- und FPGA-Bestände. Er wird weiterhin Garantien für die von ihm verkauften Karten übernehmen.

Für V2-500 und V2-1200 sind noch erhebliche Rückstände vorhanden. Wir verstehen voll und ganz, dass viele von Ihnen überaus lange darauf gewartet haben, diese Karten in die Hände zu bekommen.

Um diese Aufträge zu erfüllen, veröffentlicht das Apollo-Team daher die in Deutschland in großem Maßstab produzierten V4-basierten Prozessorkarten der nächsten Generation. Wir möchten uns für Ihre Geduld bedanken und können jetzt Details zu diesen aufregenden neuen Karten mitteilen.

Zu Ehren der Apollo V2-Familie, die jetzt aus dem Verkauf geht, stellen wir unsere neue Prozessorkartenfamilie vor, die auf dem äußerst erfolgreichen V4 Stand-Alone-Computer basiert und die Hardwarearchitekturen der etablierten Premium 68k Amiga-kompatiblen Computer und Prozessorkarten vereint.



Einführung in die V4-Familie

Apollo Team stellt die neuen V4-basierten Apollo FireBird (A-500/A1000/A2000) und IceDrake (A1200) mit einzigartigen Werten vor:

Basierend auf der bewährten leistungsstarken V4-Architektur

Hochwertige deutsche Produktion, Software und Support

Großserienproduktion; wir werden alle Wartelisten schnell abarbeiten!

Alle Komponenten sind zukunftssicher und verfügbar

Leistungsstarker 512 MB DDR3-Speicher

Zusatzfunktionen:

16-Bit-Audio

2x IDE-Port für CF und CD-ROM

100 MBit-Ethernet

Unterstützung für USB-Joypad

C5 FPGA (V4) mit der doppelten Kapazität des C3 (V2)



Das Apollo-Team hat sich voll und ganz der Unterstützung einer stark nachgefragten Funktion für diese neuen Prozessorkarten verschrieben: Ausgabe der nativen Amiga-Bildschirmmodi über DIGITAL-VIDEO-Ausgabe. Dies erfordert umfangreiche Forschung und Entwicklung, und wir werden über den Fortschritt informieren, wenn wir weitere Details mitteilen können.



Wir können zwar bekannt geben, dass das Apollo-Team bereits betriebsfähige Prototypen der Beschleuniger der nächsten Generation testet. Aber die Realität ist, dass noch Entwicklungsarbeit geleistet werden muss, bevor sie für die kommerzielle Großproduktion bereit sind. Erfreulicherweise können wir auf die bereits bestehende hochwertige Produktionslinie für die V4-Karten in Deutschland aufbauen und so ein schnelles Upscaling der Fertigung zum Produktionsstart im Q4 2021/Q1 2022 garantieren. Der Apollo FireBird wird zuerst verfügbar sein, dicht gefolgt von Apollo IceDrake.



Wir möchten uns bei allen unseren Kunden bedanken, die so lange geduldig gewartet haben! Vielen Dank für Ihren Einsatz. Wir werden Amiga gemeinsam wiederbeleben!



Im Namen des gesamten Apollo - Teams,

Gunnar & Miri



