Project Quest - Kapitel 1 - Ein 8-Wege-Scrolling-Top-Down-Fantasy-Shooter, der einen ECS- oder AGA-Amiga benötigt Published 04.07.2021 - 16:34 by AndreasM



Seit einigen Monaten präsentieren wir Electric Black Sheeps kommendes Amiga-Spiel 'Project Horizon'; ein Spiel, das von grundlegenden Schießelementen wie Commando inspiriert ist, mit einer Mischung aus Chaos Engine und etwas Alien Breed.

Wer noch auf dieses Spiel wartet, kann in der Zwischenzeit Electric Black Sheeps neuestes Fantasy-Spiel von Project - Quest: Kapitel 1 ansehen; ein 8-Wege-Scrolling-Top-Down-Fantasy-Shooter-Spiel für den Commodore AMIGA, das die Project Horizon-Engine verwendet.



http://www.indieretronews.com/2021/07/p ... .html#more



https://electricblacksheep.itch.io/proj ... -chapter-i

