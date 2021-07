Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Updater Utility: aktualisierte Befehle Published 04.07.2021 - 16:31 by AndreasM



* AddBuffers-Befehl

* Befehl Datentypen hinzufügen

* Befehl zuweisen

* Befehl kopieren

* Listenbefehl

* MakeDir-Befehl



Diese neuen Befehle wurden in den letzten drei Jahren stetig für den Einsatz in kommenden AmigaKit Ltd Classic-Projekten weiterentwickelt. Sie wurden vor kurzem auf PPC portiert. Sie wurden für Kunden von Enhancer Software freigegeben, um optional zu entscheiden, ob sie sie installieren möchten.



Neben der Kernfunktionalität führen sie einige nützliche Verbesserungen ein. Weitere Informationen finden Sie in unserer Amiga.org Wiki-Dokumentation.





Besonderer Dank:



A-EON möchte seinen Dank und seinen Dank an die Betatester in der gesamten Community aussprechen, die ihre Freizeit geopfert haben, um diese Befehle auf Classic- und PPC-Plattformen zu testen. Besonderer Dank geht an die Betatester des Amiga Developer Teams für ihre harte Arbeit beim Testen. Wir danken unseren Entwicklern für ihr Engagement und ihre dauerhafte Arbeit an diesem Projekt.





http://www.a-eon.com A-EON Technology Ltd gibt sechs neue aktualisierte Befehle für das Updater-Dienstprogramm bekannt:* AddBuffers-Befehl* Befehl Datentypen hinzufügen* Befehl zuweisen* Befehl kopieren* Listenbefehl* MakeDir-BefehlDiese neuen Befehle wurden in den letzten drei Jahren stetig für den Einsatz in kommenden AmigaKit Ltd Classic-Projekten weiterentwickelt. Sie wurden vor kurzem auf PPC portiert. Sie wurden für Kunden von Enhancer Software freigegeben, um optional zu entscheiden, ob sie sie installieren möchten.Neben der Kernfunktionalität führen sie einige nützliche Verbesserungen ein. Weitere Informationen finden Sie in unserer Amiga.org Wiki-Dokumentation.Besonderer Dank:A-EON möchte seinen Dank und seinen Dank an die Betatester in der gesamten Community aussprechen, die ihre Freizeit geopfert haben, um diese Befehle auf Classic- und PPC-Plattformen zu testen. Besonderer Dank geht an die Betatester des Amiga Developer Teams für ihre harte Arbeit beim Testen. Wir danken unseren Entwicklern für ihr Engagement und ihre dauerhafte Arbeit an diesem Projekt.

Back to previous page