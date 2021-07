Amiga Future Nachrichten Portal

Boing, neues (französisches) Magazin für den Amiga Published 04.07.2021 - 16:29 by AndreasM



Boing ist ein Magazin, das sich dem Amiga-Computer widmet, egal ob original ("klassisch") oder neue Generation.

Es behandelt alle seine Variationen bzw. Varianten : AmigaOS (1.x, 2.x, 3.x), AmigaOS 4.1, MorphOS, AROS und ApolloOS.



Das Journal umfasst 52 Farbseiten im A4-Format. Der Druck, der an einer Druckerei durchgeführt wird, ist von professioneller Qualität ("glänzendes"). Der Umschlag ist in 300g glänzend beschichtet und die Innenseite in 130g modern beschichtet, alles Klammer gebunden.



Ganz auf Französisch findet man die üblichen Rubriken wie Nachrichten, Berichte, Tests, aber auch originellere wie "Les Mots Boingés" oder "Insolite".



Boing, der Amiga in all seinen Varianten!



Weitere Informationen http://boing.attitude.online.fr/boing/boing1.html (französischsprachig).

