Games That Werent: Lemmings 3D Published 04.07.2021 - 16:27 by AndreasM



Dank an Keith Gilliland für den Hinweis, nachdem kürzlich auf Reddit ein Beitrag darüber veröffentlicht wurde, dass der Amiga grafisch seiner Zeit voraus ist.



Von einem anscheinend ehemaligen Entwickler von Psygnosis/Clockwork Games (der nicht direkt beteiligt war) wird eine Version von Lemmings 3D erwähnt, die auf dem Amiga läuft. Es wurde jedoch abgebrochen, da "die Framerate so schlecht war".



