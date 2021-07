Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 04.07.2021 - 11:05 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Können wir das noch? (Die Outtakes #36)



Heute bei den Outtakes: Geheimnisvolle Stimmen, einlächelnde Moderatoren und der kleine Hagen



https://www.youtube.com/watch?v=NNPx5y596bQ





Blade Runner #13: Mensch oder Replikant (RetroPlay/PC)



Dennis und Falk sind bereit, die Replikanten endlich dingfest zu machen! Oder ihnen zur Flucht zu verhelfen. Irgendwas mit Replikanten jedenfalls! Wo müssen wir noch hin, welche Location sollten wir noch einmal aufsuchen, welche neuen Ereignisse und Begegnungen könnten sich ergeben haben? Probieren wir es erst einmal im Nachtclub. Und wenn eine Berühmtheit in spe was liegen lässt: einsammeln!



https://www.youtube.com/watch?v=BlmVnmzy-Jw





Blade Runner #14: Wohnzimmer im Untergrund (RetroPlay/PC)



Wir sind auf der Flucht, steigen in die Kanalisation und begegnen Riesenratten, phosphoriszierenden Becken und anderen ekelhaften Orten, bis wir uns wieder in unser Appartement begeben (klassischer Anfängerfehler?). Aber unser Appartement gehört nicht (mehr) uns, unseren Hund hat es nie gegeben und irgendwas ist hier richtig faul. Eine Verschwörung? Eine falsche Erinnerung? Also wenn das Spiel von Ron Gilbert wäre...



https://www.youtube.com/watch?v=JKfxGE3RjDs





Historyline #228: Die allgemeine Taktik (RetroPlay/Amiga)



Der Generalfeldhagen stellt seine Tschakkalakka-Taktik vor, sobald die dusselige Flak abgenippelt ist: auf der Karte sehen wir, dass die Situation um das HQ stabil ist und die Flieger ausrücken können. Wenn unsere Elite durchhält, bis die Verstärkung da ist, sollte alles entspannt laufen. Aber Achtung: der Schützengraben ist eine Einbahnstraße. Jetzt brauchen wir nur noch Skelett-Einhörner mit Flammenaugen und kreischenden Prinzessinnen. Jap, wir haben einen Plan...



https://www.youtube.com/watch?v=upZ7ZnM3ZT4





Sokoban vs. Atomix: Astro Blox Revisited (RetroToday/Amiga)



Ein pfiffiger Sokoban-Klon mit neuen Elementen für den Amiga - ein typisches Puzzlespiel, das eigens eine Anleitung mit sich bringt, auf der aufgezeigt wird, was passiert, wenn man einen Stein mit einem anderen kombiniert (hätte Markus das mal früher gelesen). Das Spiel verspricht, spannend zu werden, weil es doch weit über das stumpfe Schieben von Kisten hinausgeht! Und dazu chillig-groovige Musik - nice! Kleine Startschwierigkeiten sind den Einstellungen geschuldet, aber manchmal sitzt der Fehler auch einfach vor dem Bildschirm (der ist ab 13:40 gefunden!)...



