Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 27.06.2021 - 10:27 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Blade Runner #11: Teenie in der Arcade (RetroPlay/PC)



Da gibt Falk nur kurz die Maussteuerung an Dennis ab, und was passiert? Er lässt sich aus dem Club rausschmeißen... Die Unterhaltung mit der Tänzerin ist zwar recht einseitig, bewirkt aber die gewünschte Ablenkung und wir kommen in die VIP-Lounge. Merke: man clickt in einem Club nicht einfach auf Tänzerinnen! Manchmal hilft auch einfach, kurz zu warten. Was zur Hölle machen wir hier eigentlich?!



https://www.youtube.com/watch?v=_kAaOV2GDT0





Blade Runner #12: Das Bradbury Building (RetroPlay/PC)



Kleine Zankereien halten die Ehe jung und frisch. Und ob man das Mädchen jetzt gestern oder vorgestern gesehen hat, ist doch eigentlich völlig irrelevant, solange die beiden vom Hotdog-Laden gerade bleiben... oder? Und liegt der Sinn des Lebens nicht einfach im Finden von Wahrer Liebe? So oder so, das Mädel ist weg... aber wir sind jetzt eine Erfahrung reicher und haben einen guten Eindruck hinterlassen. Das Wahre "Best of Blade Runner" bekommt ihr nur hier zu sehen!



https://www.youtube.com/watch?v=ifkm0iztwO4





Historyline #227: Eine haarscharfe Geschichte (RetroPlay/Amiga)



Nutzlose und durchgetauschte Protagonisten in einer weit, weit entfernten Galaxis... ach nee, falscher Plothook. Dennis und Hagen wuseln sich zurück zum Spiel und stellen fest, dass sie nur aus dem Grund keine Einheiten über das Schlachtfeld ziehen können, weil sie keine mehr haben. Flak an die Front? Wir brauchen mehr Geld! Und Rohstoffe! Und überhaupt sollte sich Dennis nicht zu sehr ablenken lassen, sonst ist die Schlacht geschlagen, bevor die Ketten aufgezogen sind!



https://www.youtube.com/watch?v=ZikDM3GRyx0





Gehäuse und Tastatur für den Selbstbau-Amiga (Bastel-Ecke)



Desktop-Gehäuse statt nackter Platine - es wird Zeit, dass die neue "Freundin" ein Kleid bekommt:

Wir bauen den selbst gelöteten Amiga 500+ in ein Checkmate-1500plus-Gehäuse ein.

Außerdem bauen wir eine alte Amiga-500-Tastatur zu einer externen Tastatur um und ersetzen die vergilbten Tastaturkappen durch neue Tasten von A1200.net.



Wie immer gilt: NACHBASTELN AUF EIGENE GEFAHR! Im Zweifelsfall bitte einen Fachmann zu Rate ziehen!



