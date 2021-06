Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #123 veröffentlicht Published 26.06.2021 - 14:07 by AndreasM



Ich suche immer nach aktuellen und NG-Spielen, die ich in der Emulation ausführen kann: OS4 und AROS.

In dieser Ausgabe könnt Ihr Euch über ein schönes Grafik-Adventure von J.R.R. Tolkien-Universum und die beste Episode aus der Pitfall-Serie freuen.



Ihr könnt über aktuelle Spiele für Commodore 64 und Amiga lesen, die wieder das 3D-Textur-Mapping zurück bringen. Dann eine Rezension von AROS, ein schönes und modernes Tetris-Remake.



Quelle:



Facebook

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



MEGA:

Link:

Schlüssel: WHqz1Y8xH5ORprbAN18sIc3mWy8mjb8mNrfGAeCcRkY



Webseite

