Spitfire 500: Low End Beschleuniger für den Amiga 500 Published 22.06.2021 - 08:55 by osz



Jorgen Bilander, aus Schweden, hat mit der Spitfire 500 eine low-end Beschleuniger-Karte für den Amiga 500 als GitHub-Projekt vorgestellt. Dabei hat er sich, wie er selbst schreibt, stark von Matthias Heinrichs CDTV-RAM-IDE Erweiterung inspirieren lassen. Die fertige Hardware wird den Amiga 500 mit 14 MHz, einem IDE-Anschluss sowie 4 bzw. 8 MB Fast RAM ausstatten. Noch befindet sich das Projekt allerdings in der Mache (Work In Progress), daher werden derzeit auch noch keine KiCad-Dateien zur Verfügung gestellt. Dies soll sich allerdings ab Rev. 1B ändern. Im GitHub-Projekt befindet sich auch ein Link zu einem Demo-Video, welches den bisherigen Stand der Dinge zeigt.



Jorgen Bilander weist allerdings darauf hin, dass falls man vor haben sollte die Bescheluniger zukünftig kommerziell zu vermarkten, man sich vorher die Zustimmung von Matthias Heinrichs holen sollte.



Video und weitere Informationen finden sich im offiziellen GitHub-Projekt: https://github.com/jbilander/SF500

