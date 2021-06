Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmigaROMUtil: Opensource-Tool für Kickstart ROMs Published 22.06.2021 - 08:09 by osz



Der GitHub-User Kreeblah hat mit AmigaROMUtil ein quelloffenes Tool veröffentlicht, welches besonders für Kickstart-Profis von Interesse sein könnte. Damit ist es möglich Kickstart-Images zusammen zu fügen, zu teilen, zu ver- und entschlüsseln, ein Byte-Swapping durchzuführen und Checksummen zu erstellen, um diese mit einer Datebank bekannter Kickstart ROMs abzugleichen. AmigaROMUtil liegt im C-Quellcode vor und muss zunächst zu einem Binary kompiliert/gebaut werden.



Weitere Informationen gibt es im GitHub-Repository des Projektes: AmigaROMUtil: Opensource-Tool für Kickstart ROMsDer GitHub-User Kreeblah hat mit AmigaROMUtil ein quelloffenes Tool veröffentlicht, welches besonders für Kickstart-Profis von Interesse sein könnte. Damit ist es möglich Kickstart-Images zusammen zu fügen, zu teilen, zu ver- und entschlüsseln, ein Byte-Swapping durchzuführen und Checksummen zu erstellen, um diese mit einer Datebank bekannter Kickstart ROMs abzugleichen. AmigaROMUtil liegt im C-Quellcode vor und muss zunächst zu einem Binary kompiliert/gebaut werden.Weitere Informationen gibt es im GitHub-Repository des Projektes: https://github.com/Kreeblah/AmigaROMUtil

Back to previous page